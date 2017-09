Han vet ännu inte vad prislappen på årets dagar blir eftersom krögare och restauranger ännu inte räknat samman och redovisat antalet kuponger.

– Men kostnaden brukar variera mellan 200 000 och 300 000 kronor om man ser tillbaka några år. Det är en kalkylerad risk vi tar varje gång, men jag tycker det ser bra ut, konstaterar Mats Olsson.

Men arrangörerna tror att fjolårsnoteringen på 70 000 kommer att nås. Utifrån den försäljningen uppskattar man att runt 50 000 personer har besökt festivalen under de båda dagarna.

Mest människor på plats samtidigt i Kyrkparken var det när Rydell & Quick framträdde på lördagskvällen. Uppskattningsvis fanns då mellan 10 000 och 12 000 personer i parken.

Som vanligt under matfestivalen gör polisen en extra insats under de båda festivaldagarna. I år hade man ett 30-tal man i tjänst. Jimmi Beijbom var insatschef under arrangemanget. Totalt räknade han in nio respektive 25 omhändertaganden för fylleri under fredag respektive lördag, varav två minderåriga varje kväll. Dessutom noterades fyra ringa narkotikabrott under fredagen samt fem på lördagen.

Han tror dessutom att konceptet går att utveckla ytterligare.

– Jag skulle vilja ha ännu mer matbaserade aktiviteter och kanske ytterligare något barninslag, förklarar Mats Olsson.