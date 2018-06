Det är Next skövde som ligger bakom den nya satsningen på spelstaden Skövde. En del i detta är Skövde game park, som under måndagen invigde sitt sommarlovsprojekt. Ansvarig här heter Tau Petersson. Hon vill nu tillsammans med fyra andra personer inom spelutvecklingsbranschen slå ett slag för spel i alla dess former.

– Många gnäller på att ungdomarna sitter inne. Det är synd, för det finns en sån passion där. Vi vill ge dem kraft, säger Tau.

Skövde game park befinner sig i lokalerna där dokusåpan Gamerz spelades in tidigare i år, i Mariesjöområdet. Där kommer det att vara öppet varje dag till och med den 19 augusti, främst för barn och ungdomar mellan 8 och 29 år gamla.

– Jag hängde mycket på fritidsgårdar när jag var yngre och har tagit mycket inspiration från det, säger Tau.

Vid datorerna, tv-apparaterna eller borden kan man spela alla möjliga sorters spel, en del av dem skapade av Skövdeutvecklare. Allt från dataspel till kortspel erbjuds.

– Jag är uppväxt med spel som ett sätt att umgås och fick ett intresse för hur spel är byggda, och nu startar jag ett företag. Jag ser gärna att ungarna hittar samma väg, säger Johan Axdorph som är en av sommarjobbarna.

En av besökarna på invigningen var 13-årige Isak Boström, och han är mycket nöjd med projektet.

– Jag tycker att det här är en av de bästa sakerna som Skövde har gjort, säger Isak.

På plats under invigningen var även kommunalrådet Katarina Jonsson (M), och hon ser gärna mer av spelandet i Skövde.

– Det är viktigt för Skövde att vi får fler intresserade av programmering, för det är en växande industri, säger hon.

I spelbranschen finns det mycket pengar att tjäna, både som utvecklare och spelare.

– Det här kan vara plantskolan för de nya miljonärerna, säger Katarina.

Att de uppmuntrar barn till att sitta inne och spela dataspel på sommaren är inget som varken Katarina eller Tau är oroliga för.

– Barnen kommer nog sitta inne och spela ändå, men här kan de samlas som på en ungdomsgård. I framtiden ser jag däremot gärna att utomhusaktiviteter vävs in, säger Katarina.

– Här kan vi hjälpa att bygga upp ett föreningsliv. Jag tror inte heller att det är nyttigt att bara sitta hemma, säger Tau, som även hoppas kunna påverka spelkulturen på ett positivt vis.

– Vi ska bland annat ha tjejkvällar, för det är svårt att ta plats, säger Tau Petersson.

– Förhoppningsvis kan vi som jobbar vara förebilder och visa att spelande inte behöver vara så tävlingsinriktat, säger Johan Axdorph.