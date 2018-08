Det är mästerskap i Skövde just nu och Europas allra bästa enudroåkare har samlats i staden för att kämpa om poäng och placeringar. Tävlingarna började med en prolog nu under fredagen och fortsätter sedan under både lördag och söndag.

Inför själva tävlandet så har det också skett flera olika uppvisningar. I onsdags bjöds det på minimoto och i går var det fyrhjulingar som körde på den uppbyggda banan vid grusparkeringen vid Arena Skövde.

På fredagseftermiddagen var det dags för enduro – fast i en liten mindre skala än de som ska tävla i EM. Det var enduroskolan som visade upp sig för de många åskådarna som stod utspridda utmed banan.

På motorcyklar i flera olika storlekar tog sig små och lite större elever runt banan.

– De allra minsta cyklarna är de med automatväxel och sedan har vi de med lite med traditionell växling. Men alla ni som står här ser att förarna har en sak har de gemensamt och det är att de vet vart gasen sitter. För här är det ingen som fegar ur, sas det från högtalarna under uppvisning.

Och efter att ha sett enduroförare i alla storlekar hoppa över stockar, köra över hinder och korsa broar så är det bara att hålla med.