Esteteleverna bjöd på nostalgitripp

"Say do you remember - en musikalisk resa genom 70-talet" levde verkligen upp till sitt namn när Ållebergsgymnasiets estetelever tog plats på scen under torsdagskvällen. Och många var det som ville uppleva det gångna decenniets svängiga musik. Så pass att lokalen knappt räckte till.