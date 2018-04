– Personligen ser jag mycket att många börjar med för högintensiv träning, som blir för tufft och man riskerar att skada sig. Istället ska man börja försiktigt, vissa ska hellre gå istället för att springa när de kommer igång, säger Patrik Johansson.

För personer med en del övervikt som vill börja träna är det bättre att börja med promenader och kombinera med cykling, som är skonsammare för kroppen.

– När man kommer hem ska man känna att man hade kunnat träna mer och kunnat fortsätta. För nybörjare är det också bra att lägga mycket fokus på bålträning, rygg, mage och sidan av mage. Då kan man minska skadorna när man fortsätter träna och man får en bra hållning som är bra om har ett stillasittande arbete.

Att komma igång behöver alltså inte vara så avancerat som man tror, men samtidigt finns ingen mirakellösning.

– Kontinuitet skapar framgång oavsett vad det handlar om, det gäller träning också. Om man tränar åtta timmar en vecka och inget i tre veckor ger det inte mycket. Men om man tar 3-4 promenader på 45 minuter i 52 veckor blir det många timmar, säger Patrik Johansson och tipsar hur man ska tänka när man gör ett träningsupplägg:

– Man ska planera efter det antal pass man klarar av att göra fem år framåt.

Patrik Johanssons erfarenhet när han gjort träningsprogram åt kunder är att de efter ett tag när de kommit igång och hållit ett tag undrar om de kan få lägga till ett pass eller förlänga passen. När man håller i blir träningen lättare.

– Om man gör det i rätt takt och aldrig kör för tufft kommer motivationen. När man får viss framgång och det börjar hända grejer så blir det inte lika svårt att motivera sig. Men en del människor vill höra om en häftig diet eller coola 30-sekunderspass, när det i själva verket är relativt enkelt att börja.

Hur ska man tänka för att undvika skador när man tränar?

– Alla kan ha otur, men om man hamnar på ett bra plan är det väldigt mycket mindre risk att dra på sig något. Man ska inte gå på för hårt och inte köra för många dagar i sträck när man går från att inte ha tränat alls. Utan man ska bygga upp sig för att kunna träna. Man måste inte springa en timme, utan det räcker att gå en halvtimme i början.



Foto: Träningskonsulten

Under helgen arrangerade Träningskonsulten en tjejhelg under två dagar, där totalt 27 kvinnor deltog. Man kunde välja att vara med en eller två dagar. Tjejhelgen riktade sig till både nybörjare och de som redan tränar mycket. Under helgen var de löpning, rullskidor, yoga och gruppass som man tränade med instruktör. Det hölls också föreläsningar inom stresshantering och mental träning samt hur man gör för att undvika skador i träningen.

– Grundtanken är att de som är nybörjare kan komma igång med sin träning. De som är igång kan utvecklas inom det de redan tränar och få hjälp med teknikträning eller prova något annat. Rullskidor var populärt.