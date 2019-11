I förra omgången tog FAIK säsongens första seger, 22–18 hemma mot IK Cyrus. Nu väntade tuffare motstånd i form av Nässjö/Eksjö på bortaplan, men FAIK-tjejerna åkte dit och svarade för en stark insats.

Det blev till slut förlust med 19–22 (9–11), men faktum är att FAIK ledde med tre mål (16–13) tolv minuter in på andra halvlek och med 18–16 när sex minuter återstod.

Med en och halv minut kvar stod det 19–19.

– Vi ledare är så sjukt stolta över vad och hur tjejerna tar sig an ett av seriens absolut bästa lag. Tror jag även talar för tillresta supporter när jag säger att detta var säsongens bästa match hittills och en nervpärs utan dess like samt att vi återigen visar på ständig utveckling. Hatten av till samtliga spelare i truppen., kommenterar tränaren Per Fällström på klubbens hemsida.

Mål, FAIK: Ida Fällström 5, Klara Roslund 4, Hanna Hjelm 4, Albulena Uka 3, Alva Mäkinen 2, Julia Arnesson.