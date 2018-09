Förra helgen vann Vilma Blennow SM-guld på långdistansen. Nu återvände hon och de andra FAIK-löparna till Hok – och åkte därifrån med en ny medalj.

Förstaårsjunioren Alva Sonesson inledde stabilt i D20-stafetten och var bara några minuter från täten. Det gav Johanna Hagström på andrasträckan möjlighet att med ett topplopp avancera upp i tät och till och med dra ifrån någon minut när hon lämnade över till Vilma Blennow.





Kom ikapp

En minut är dock inte mycket i orienteringssammanhang, och snart var ledande Blennow jagad av en duo som samkörde, där en av de bakomvarande var Sanna Fast, Eksjö SOK, som tidigare i år tog silver på junior-VM:s långdistans.

Vid den tredje kontrollen från slutet var förföljarna ikapp, men farten var nu så hög att den tredje löparen, också det en juniorlandslagslöpare från IK Hakarpspojkarna, inte längre orkade följa. In mot målet handlade det enbart om Vilma och Sanna. Ett litet misstag strax för sista kontrollen innebar dock att Eksjölöparen fick en liten lucka på fyra sekunder, och detta kunde aldrig Vilma Blennow täppa till utan differensen blev ungefär densamma i mål.

Men ett fint SM-silver blev det till Falköping efter en mycket väl genomförd stafett. Andralaget, med Elsa Sonesson, Ellen Blennow och Alma Wilhelmsson slutade som 16:e lag.

Så gick det på medeldistansen

Dagen före, i lördags, var det individuell medeldistans. Bäst i A-finalerna lyckades Johanna Hagström med en fjärdeplats i äldsta juniorklassen och Vilma Blennow på sjätte plats.

I 18-årsklassen tog Ellen Blennow en sjätteplats medan Alva Sonesson slutade sjua. Framskjutna placeringar, men inga individuella SM-medaljer i medeldistans till FAIK i år.

Falköpingstjejen Sara Hagström, IFK Göteborg, hamnade också precis utanför pallen när hon tog fjärdeplatsen i damernas huvudklass D21.

Resultat:

SM i medeldistans:

D20 Final A, 3 970 m: 1) Sanna Fast, Eksjö SOK, 29.32, 4) Johanna Hagström, Falköpings AIK OK, 32.49, 6) Vilma Blennow, Falköpings AIK OK, 33.23.

D18 Final A, 3 750 m: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 30.00, 6) Ellen Blennow, Falköpings AIK OK, 33.20, 7) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 33.21, 32) Alma Vilhelmsson, Falköpings AIK OK, 39.29.

SM i stafett:

D20: 1) Eksjö SOK 1 (Klara Axelsson, Gabriella S Bergander, Sanna Fasth), 154.02, 2) Falköpings AIK OK 1 (Alva Sonesson, Johanna Hagström, Vilma Blennow), +0.05.

