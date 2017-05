Under hela våren har den 24-årige Falköpingskillen John-Emil Johansson kämpat i den digitala talangtävlingen Self Made, som på senare tid också har fått utrymme i en av våra tv-kanaler, nämligen TV5.

Nu är tävlingen framme i det som kan kallas semifinal. Sex deltagare återstår och senare under fredagen, klockan 22.00 för att vara exakt, ska de bli tre.

— Och dessa tre får framträda i finalen på stora scenen inne på Gröna Lund nästa fredag, säger John-Emil Johansson.

Rösta på två sätt

Det är helt och hållet allmänhetens röster som avgör vilka som går till final. Och rösta, det kan vem som helst göra och det går bra att göra det på två sätt, dels via webben (logga in via Facebook) och dels via sms.

— Varje person kan rösta två gånger, en gång via Facebook och en gång via sms, förtydligar Emil.

Går man in på webbsidan för Self Made ser man per automatik vilka som är kvar i tävlingen och hur många röster var och en har i dagsläget.

Ligger femma

När detta skrivs på fredagsförmiddagen, så ligger John-Emil femma, men han är bara några hundra röster efter den som ligger etta.

— Det är skittajt, rent ut sagt. Det kan hänga på några få röster i slutändan, så därför hoppas jag att Falköpingsborna vill ta sig tid att stötta mig. Det skulle vara så häftigt att få vara med i finalen, säger John-Emil.

I kväll klockan 19.00 sänds veckans program om Self Made i TV5. Det är inte direktsändning, men heller inte långt ifrån.

— Vi sex kvarvarande artister uppträdde på klassiska Berns salonger i går kväll och det kommer nu att visas. Det livestreamades för övrigt på torsdagskvällen och sågs att flera tusen personer.

Behöver stödet

Så ta alltså tillfället i akt, se gärna programmet i kväll och framförallt, ge John-Emil din röst.

— Det kommer att bli tufft, alla de som ligger på finalplats i nuläget kommer, precis som jag, från lite mindre orter och har verkligen starkt stöd av hela sin hembygd, säger John-Emil Johansson.