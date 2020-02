Den fejkade gisslansituationen i Falköping skedde i onsdags då en kvinna i ett bostadshus fick ett sms, i vilket hon ombads larma polisen.

Men när patrullerna kom dit och knackade på hos grannen som enligt sms:et skulle vara i nöd, möttes polisen enligt SVT istället av en annan mycket förvånad kvinna. En stund senare fick flera andra boende i samma hus liknande sms som den första kvinnan. Att någon var i fara var det inte tal om.

I sms:et till kvinnan som larmade, stod: ”Hej, jag sökte upp ditt nummer via närliggande nummer. Någon har brutit sig in i min lägenhet. Han låter mig inte lämna lägenheten och är under hot. Jag kan inte gå ut. Kan du larma polisen så fort som möjligt?”.

– Men det här numret som sms:en skickades ifrån går att spåra till en annan tjej någon annanstans i Sverige. Hon blir misstänkt för falsklarm, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisens regionledningscentral i Göteborg, till SVT Väst.

Dagen efter, under torsdagen, inträffade så ett identiskt ärende i Arvika närmare 30 mil nordväst om Falköping.

– Det är väldigt osannolikt att det inte skulle finnas ett samband, säger Värmlandspolisens Stefan Dangardt till SVT Väst.

