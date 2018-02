Under veckan genomfördes nio simpass på två timmar plus 30 minuter styrka före eller efter varje pass och simmat ca 50 000 meter. Allt under ledning av tränaren Fhia Lind.

Simpassen genomfördes i 50-metersbassäng utomhus och vädret visade sig från sin bästa sida med temperatur runt 16 grader i luften och 29 grader i vattnet. Bassängen delades med simmare från Danmark, England, Frankrike och Italien.

En eftermiddag var träningsfri då simmarna passade på att shoppa, vila och bara njuta av miljön. Efter denna vecka var det sedan åter dags för vardagsträning och första tävlingen blir Borås Speedo Meet inomhus i 50-metersbassäng.