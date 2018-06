Midsommardagens jordskalv med epicentrum utanför Skara är ett av flera skalv som har inträffat i Skaraborg under de senaste åren.

– Området mellan Vänern och Vättern är mer aktivt eftersom det är ett gränsområde mellan två urberg under marken. Det gör att det finns mer förskjutningar och sprickor under marken än på andra håll i Sverige, säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala Universitet.