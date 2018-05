Hösten på Vara konserthus

AUGUSTI: 21 Compagnie XY

SEPTEMBER: 2 Alisa Weilerstein och Trondheimsolistene, 14 Tolvan Big Band, 19 Divine, 20 Hot Brown Honey, 21 Rheborg, 22 ABC (fr. 5 år), 22 Babblarna (fr. 2 år), 22 Peter Danielsons jubileumsshow, 28 Håll musiken igång, 28 Olof Wretling, 30 Vägus

OKTOBER: 4 Göteborgs Symfoniker, 5 Från Broadway till Duvemåla, 6 Creedence Tribute, 9 Carmen - Malmö Opera, 10 Jonas von Essen, 12 Shirley Valentine, 13 Shirley Valentine, 14 Keyyo - Ryssen kommer, 16 Slick, 17 3 x Augustsson möter Rebaroque, 19 Arvingarna, 21 Edmonds Big Band, 23 Tonbruket & Mariam the Believer, 26 Simon med vänner - Frida Hyvönen och Augustifamiljen, 27 Fickspöken (fr. 2 år), 27 Hasta la Pasta (fr. 5 år), 28 Lill-Ingvars Stipendiekonsert, 30 Säg Algots det räcker, 31 Säg Algots det räcker

NOVEMBER: 1 Jonas Gardell, 2 Din jävla fegis, 3 Sarah Klang, 4 Carl-Einar Häckner, 6 Skirtpower, 7 Emil Jensen, 8 Jason Timbuktu Diakité, 9 Jesper Rönndahl, 10 Bohuslän Big Band med Anders Jormin, Lena Willemark & Karin Nakagawa, 11 Good Harvest, 14 Förklädd gud, 15 Al Pitcher, 16 A Tribute to The Starz of SixtySeventies, 17 Charlotte Perrelli, 18 En frid(a) för själen - Anna Bromee, 20 Brel möter Piaf, 21 Östen med Resten, 22 Göteborgs Symfoniker, 24 Gosedjur (fr. 2 år), 24 Bjällerkling (fr. 4 år), 25 Musica Vitae & Benjamin Schmid, 27 Drone, 28 Evert Taube - Jorden runt och hem igen, 30 Tensta Gospel Choir

DECEMBER: 1 David Lindgren, 2 Jill Johnson, 3 Drottningsylt, 5 Elvis Christmas, 6 Sofia Karlsson & Martin Hederos, 7 Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo & Bohuslän Big Band, 8 Samuel Ljungblahd, Kristin Amparo & Bohuslän Big Band, 9 Helen Sjöholm och Anna Stadling, 12 Simon med vänner - Bo Sundström och Amanda Andréas, 14 Freddie Forever, 15 Pernilla Wahlgren, 16 The Refreshments & Nisse Hellberg, 17 Eldbjørg Hemsing & Julien Quentin, 18 A Swingin' Christmas, 19 Celtic Christmas, 20 Burnt Out Punks, 21 Sven-Ingvars, 22 I Juletid