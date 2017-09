I början av sommaren vädjade man från sjukhusen att kommunerna skulle försöka ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen. Det var ett problem att patienter fick ligga kvar på bland annat Skaraborgs sjukhus längre än de behövde, då platserna väl behövdes till andra.

Från Skaraborgs sjukhus hade Skövde kommun särskilt stora problem att ta hem patienter.

— I juni var vi i ett bekymmersamt läge. Under en och samma period hade vi 14 eller 15 individer kvar på sjukhuset som bedömdes vara färdigbehandlade. Situationen har avsevärt förbättrats under sommaren. Just nu har vi en person vi har betalningsansvar för, säger Jonas Engelbrektsson på Skövde kommun.

Skövde har utökat sina korttidsplatser och siktar nu på att permanenta sex nyinrättade platser.

— Vi har även haft god hjälp från grannkommuner, som vi köpt platser av under hela sommaren när vi inte haft möjlighet att erbjuda korttidsplats, säger Jonas Engelbrektsson.

I somras fattade riksdagen beslut om en ny lag om utskrivning från sjukhus som ska gälla från årsskiftet.

— Syftet med den nya lagstiftningen är att hemgång till eget boende ska påbörjas snabbare, säger Tobias Hultström, avdelningschef inom sektor vård och omsorg på Skövde kommun.

I Skövde räknar man med att behöva göra en viss utökning av hemtjänsten, i form av hemgångsteam, för att kunna ta hem personer snabbare från sjukhuset,

— Det är positivt att den enskilda kan komma hem fortare, säger Tobias Hultström.

Idag får kommunerna betala till sjukhusen efter fem dagar och detta ändras till i snitt tre dagar. Det blir en förändring i hur detta räknas ut, vilket försvårar en förutsägelse av de ekonomiska transaktionerna påverkas i slutändan.

Det pågår ett arbete med en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kring utskrivning från slutenvården, med anledning av den nya lagen.