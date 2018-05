Pensionärstrippeln tio främsta

Pensionärstrippeltorsdag 17 maj 2018

1) MARIESTAD:Ingemar Johansson, Tage Axelsson, John Strindvall 5 +34, 2) VÄRSÅS: Bengt Karlsson, Inge Andersson, Gunnar Karlsson 5 +24, 3) SKARA Anna-Maria och Ingemar Karlsson, Stig Gustafsson 4 +26, 4) STENSTORP: J-O Bengtsson, Lasse Magnusson, Per Hoffman 4 +17, 5) TIDAN: Kjell Ung, Arne Johansson, Maj-Britt Johansson, Lars Hesse 4 +156. BONBON: Thomas Gustafsson, Harald Stenberg, Arne Rickardsson 4 +8, 7) SKARA: Claes Lundgren, K-G Josefsson, Freddie Broberg 3 +17, 8) BONBON: Doroty och Leif Johansson, Stig Johansson 3 +16, 9) BONBON: Angela Johansson, N-O Johansson,Inger Petersson 3 +14, 10) TBF: Ulla och Thor-Allan Tullsjö, Tommy Svensson 3 +14, 11) BONBON: Anita Claesson, Rolf Claesson, Klas Berg 3 +10, 12) STENSTORP: Ingvar Sjöholm, Hans Lindqvist, Jan Brunstedt 3 +9, 13) MARIESTAD: Rolf Holmgren, Alf Johansson, P-O Wallin 3 +5, 14) TIBRO: Monica Andersson, S-O Andersson, Roger Björklund 3 +5, 15) LEVENE: Anders Emanuelsson, Christer Larsson, Sören Eriksson 3 +4, 16) TÖREBODA: S-E Lambertsson, Bengt Arvidsson, Bengt Blom 3 +2, 17) TBF: Mona Hjers, Mariette Johansson, Per-Olof Carlsson 3 +-0, 18) MARIESTAD: Stig Eklund, Roland Svensson, Håkan Sjöberg 3 -8, 19) MARIESTAD: Håkan Ödlund, Mars Marino, Göran Nyman 2 +7, 20) TBF: Ingela Holm, Anita Gustafsson, Eva-Britt Särnefält 2 +-0, 21) TÖREBODA: Tore Karlsson, Leif Karlsson, Kjell Karlsson 2 -4, 22) FALKÖPING: Hans Karlsson, K-G Fredriksson, Berit Johansson 2 -5, 23) TBF: Stig Lundberg, Göran Ahlrik, Ulla Lundberg 2 -6, 24) HJO: Marianne Johansson, Elisabeth Grehn, Kent Axelsson 2 -8, 25) TIDAN: Bengt Nilsson, Birgitta Nilsson, Taisto Eskonniemu, L. Jonsson 2 -9, 26) FALKÖPING: Reidar Berglund, Inga Bergström, Siv Gustafsson 2 -11, 27) HJO: Klas Johansson, Sven Stoltz, Gunnar Andersson 2 -12, 28) TBF: Evy Martinsson, Britt Nilsson, Göran Gunnervald 2 -14, 29) TBF: Åke och Gittan Wall, Jan-Erik Eriksson 2 -17, 30) MARIESTAD: Marianne Öberg, Bengt Rosell, Gunilla Ahlrik 2 -24, 31) TBF: Ingemar Larsson, Lindali Andersson, Orvar Andersson 1 -8, 32) TÖREBODA: Marita Rosengren, Aina Staf, Uno Hansson 1 -10, 33) MARIESTAD: Walter Wilhelmsson, Coby Cramer, Berit Andersson 1 -18, 34) HJO: Lars Holm, Inga-Britt Johansson, Mauri Rantanen 1 -23, 35) BONBON: I-B Westerback, Gun Dahl, KerstinNylén 0 -20.