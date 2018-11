Skaraföretaget Stekosterian har på kort tid gjord succé med sin stekost, kallad Filloumi, som till stor del sålts i Filloumiburgare från en specialbyggd vagn vid olika evenemang. Försäljningen har gått mycket bra, omsättningen har hela tiden ökat och man har jobbat hårt för att marknadsföra varumärket över hela Sverige.

Under förra veckan uppstod dock ett problem.

– Vi fick ett brev från den cypriotiska stiftelsen bakom varumärket Halloumi, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, där man varnar oss för att använda namnet, säger Filip Larsson, som driver Stekosterian tillsammans med sambon, Sara Runsten.

– De anser att vi gjort ett varumärkesintrång på deras rättigheter till namnet Halloumi.

Filip och Sara trodde först att det hela var ett dåligt skämt, men insåg snart att det var allvar bakom brevet.

– Även om vi varit så kaxiga att vi varumärkesskyddat namnet Filloumi, så förstod vi ganska snart att det enda vi kan göra är att backa. Vi kan inte sätta emot en sådan stor organisation.

– En sådan här process ska egentligen gå genom Patent- och Registreringsverkets advokater, men det skulle kosta alldeles för mycket pengar och energi.

Den energin vill Filip och Sara hellre använda på att komma på ett bättre namn på sin ost.

– Vi har aldrig ansett oss göra halloumi, utan milda och krämiga stekostar, och vi vill inte att våra kunder ska förväxla våra produkter med Halloumi.

Filip är inte alltför oroad över utvecklingen, men betonar att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för honom och företaget.

– Stiftelsen bakom Halloumi menar att de kan stämma oss för varumärkesintrång på namnet, men även för skada som redan är skedd.

Firman drivs som enskild firma, vilket innebär att Filip personligen kan bli tvungen att betala eventuella skadestånd. Man förbereder nu att ombilda Stekosterian till aktiebolag, något som beräknas vara genomfört i slutet på januari.

Filip och Sara har gått ut via sociala medier och uppmanat Skaraborna att hjälpa till med att komma på ett nytt namn.

– Vi har redan fått in många roliga idéer. Även om det ännu inte kommit något helt perfekt förslag, så har de väckt många tankar och riktningar för hur vi ska namnge vår produkt.

– Det får gärna vara något som får kunden att tänka ett varv extra och lockar till ett litet skratt.

Just nu säljer man julostar, och tillverkar ungefär 1 000 ostar per vecka, som levereras under Stekosterians logga.

– Men vi har bara fram till julafton på oss att sälja de ostarna, sedan måste vi ha ett nytt namn.

Det nya namnet bör vara bestämt senast i mitten på december och Filip välkomnar därför förslag från tidningens läsare. Man kan maila på red.sklt@vgt.se eller kommentera på tidningens Facebook-sida.

Under helgen kommer man att sälja ost och burgare bland annat vid Kråkjul i Skara och även ska vara med i Tomteparaden med sin vagn.

Dock säljer man ingen Filloumi längre, utan bara Stekosterians stekost. Och det är nog bäst för att inte reta upp stiftelsen med namnet Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi.

