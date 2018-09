Finalplatser Helens dansskola

Disco Solo Silver Junior 15:a Elicia AnderssonDisco Solo Guld Ungdom/Vuxna5:a Amelia SettergrenDisco Grupp Silver Junior4:a Pink ExplosionDisco Duo Guld Junior2+3+43:a Ella Dalén & Isabell BoströmShow Solo Brons Barn1:a Selma Hestner-Olsson2:a Linga BynkeShow Solo Brons Junior/Vuxna1:a Tilde Emilsson2:a Amelia Settergren 3:a Emma Söderqvist Show Solo Brons Barn/Junior/Vuxna4:a Hannah ThyrénShow Solo Champion Barn/Junior/Vuxna3:a Sara WärnåShow Grupp Champion Vuxna1:a 300 Dance Company – PRIDEShow Par Brons Barn1:a Linga Bynke & Selma Hestner-OlssonJazz solo Brons Barn/Junior4:a Ella Dalén6:a Vanna EmilssonJazz Solo Brons Vuxna3:a Clara Karlquist4:a Emma SöderqvistJazz Solo Guld Vuxna1:a Liv Freij 2:a Tindra Sjökvist3:a Isabell BoströmJazz Solo Champion Vuxna2:a Elin Hestner Olsson Jazz Grupp Champion Junior1:a 300 Dance Company - Tainted loveJazz Duo Brons Junior/Vuxna1:a Isabell Boström & Jennifer Boström 2:a Clara Karlquist & Ella Dalén4:a Linga Bynke & Elicia Andersson5:a Elin Kjellberg & Meja LindbladJazz Duo Champion Junior/Vuxna1:a Elin Hestner Olsson & Tilde EmilssonModernt Formation Champion Vuxna1:a 300 Dance Company - Heaven I know 2:a COOLER COLLECTIVE - DelusionModernt solo Brons Barn/Junior2:a Isabell Boström 5:a Sara WärnåModernt solo Brons Vuxna1:a Elin Hestner Olsson 3:a Clara KarlquistModernt solo Champion Vuxna4:a Jennifer BoströmModernt Grupp Brons Junior1:a teamHD – AliveModernt Grupp Champion Junior/Vuxna1:a 300 Dance Company - We are the onesModernt Duo Brons/Junior4:a Ella Karlsson & Emma SöderqvistJazz Grupp Brons Junior/Vuxna1:a COOLER COLLECTIVE – IDKW2:a teamHD - Say you won't let go--