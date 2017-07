Finns det en medeltida massgrav vid Gestilren?

Finns det en massgrav under vägen vid Gestilren?

Det hävdar Anders Källqvist, vars far och farfar var med och byggde vägen på 1920-talet.

— Har man tur kanske man kan få reda på att det var här som slaget vid Gestilren var eller åtminstone att det var ett stort slag här. Och det vore väldigt skönt om vi kunde säkerställa det, säger arekeolog Martin Toresson, som just nu jobbar som museiassistent på Tidaholms Museum.