Denna helg spelar Floby VK dubbla omgångar. I väg på bortaturné mötte Floby Lunds VK B under lördagen och möter Engelhoms VS under söndagen.

Denna bortaresa inledde Floby på bästa sätt under lördagen. 3–1 skrevs siffrorna till Flobys favör. En seger som innebär att de nu har vunnit fyra raka matcher.

Nu väntar alltså nästa match redan under söndagen. Då kan Floby säkra sin femte raka seger.