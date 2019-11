Som vi tidigare har kunnat berätta har Skövde AIK bjudit in flera lokala spelare för provträning. Den träningen var tänkt att hållas under måndagskvällen, men då ställde vädret till det.

– Tanken var en lättare träning men på grund av det snöfall som varit blev det i stället en mix av individuella samtal, presentation av Skövde AIK och hur vi vill att spelare ska tänka och agera på och utanför fotbollsplanen för att förbereda sig att ta steget uppåt, säger Skövde AIK:s sportchef Per Åstemo till klubbens hemsida.

– Det är bland annat spelare som varit hos oss tidigare som vi fortsatt håller koll på samt lite nya som scoutats under året som vi känner skulle vilja ha större koll på inför framtiden.

Tre av de spelarna som bjudits in till detta är alltså Oscar Engelmark, Gustav Löfwing Svensson och Evert Ivarsson. Tre IFK Falköping-spelare som tidigare tillhört Skövde AIK:s akademi.

Via sin hemsida meddelar nu Skövde AIK dock att det är fler spelare från Falköpingstrakten som har bjudits in än så. Från IFK Falköping är det två till, Samuel Larsson och Johan Siggesson, medan Adam Sjöberg från Åsarp-Trädet FK även bjudits in.

Därutöver är några andra av de spelare som SAIK väljer att namnge Fredrik Ekstrand (IFK Hjo), Lucas Frölin (Vårgårda IK) och Filip Belfrage (IFK Mariestad).