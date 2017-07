Solcellstoppen är baserad på siffror från Energimyndigheten över solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet.

Med en installerad effekt på 12,3 Watt per kommuninvånare har Falköpings kommun hamnat på plats 103 i rankningen av vilka kommuner som får mest el från solceller. I listans topp ligger Ödeshög med 72,6 Watt per kommuninvånare och följs av Vadstena, Varberg och Boxholm som alla tre har över 60 Watt per kommuninvånare.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och säger att solcellsinstallationerna bland både företag och privatpersoner börjar ta fart på allvar i Sverige. I hela landet är genomsnittet just nu 10,7 Watt per person vilket är en tredubbling av kapaciteten sedan 2014.

Idag utgör solceller endast 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Men det ser ut som att det kan komma att utgöra mer då genomsnittskostnaden för att installera ett eget solcellsystem på taket har sjunkit med 75 procent de senaste sju åren.

Johan Lindahl på Svensk Solenergi vill att elen från solceller ska utgöra en större del av Sveriges energimix. Därför tycker han att det är viktigt att arbetet med att förenkla lagstiftningen kring det fortsätter.

Just nu pågår en omställning inom energisektorn och förnybar energi blir mer och mer vanligt. Olle Johansson som är VD för Power Circle vill att fler och fler kommer ha möjlighet att producera sin egen förnybara el genom solceller. Han menar att 15 kvadratmeter solceller på garagetaket kan producera lika mycket el som en elbil behöver för att köra 1500 mil.