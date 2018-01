Läs mer: Mullsjöbornas reaktion efter miljonregnet

Jönköpings-Posten har tidigare berättat om Postkodlotteriets rekordvinst som slog ner i Mullsjö. 175 miljoner delas på 189 personer.

— Den här vinsten är den största vinsten i Postkodlotteriets historia. Vi har aldrig delat ut 175 miljoner kronor förut, sa Eva Voors pressansvarig vid lotteriet då.

Under söndagen fortsatte vinstutdelningen som också spelades in för att sändas i tv på fredag. I den första vinstutdelningen fick alla med rätt postnummer en vinst som var olika stor beroende på hur stora andelar lottköparna hade. Under söndagen presenterades de som vunnit extra mycket inom en mindre del av postnummerområdet och flera Mullsjöbor blev mångmiljonärer.

Ska skänka pengar

Vinnarna var både chockade och glada när de drog sina checkar.

En av vinnarna var Carina Börjesson. Hon vann den högsta vinsten på över 19 miljoner kronor.

— Det känns helt otroligt, helt otroligt. Jag var nöjd redan i tisdags då jag vann 860 000 och så får man detta, säger hon.

Vad ska du göra nu?

— En del kommer gå till Operation Smile och en del till ett barnhem i Brasilien, där båda mina adoptivbarn kommer från. Det har jag alltid tänkt att jag ska skänka till om jag vinner något.

Vad betyder de här vinsterna för Mullsjö?

— Otroligt mycket, det är en fin kommun att bo i så det är jätteroligt att detta hamnat i Mullsjö, säger hon.

"Känns chockerande"

Rustan Björk var en annan Mullsjöbo som blev mångmiljonär, han vann över nio miljoner och var tagen efteråt.

— Det är ofattbart. Jag är mållös. Men jag får försöka göra något gott av det, det finns mycket att dela med sig till, säger han.

Bim Edberg vann 4,8 miljoner kronor.

— Det känns chockerande och är helt underbart. Sommaren kommer snart och golfen börjar, så det blir ett bra golfår.

Någon resa också?

— Ja det kan det bli, jag gillar att resa och resa och spela golf och så ska jag dela med mig lite också, säger hon.

