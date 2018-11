Division 3 mellersta Götaland 2019: Ödsmåls IK (4), Melleruds IF, Ahlafors IF, Alingsås I..

Fakta: Serieindelningen

Division 3 mellersta Götaland 2019: Ödsmåls IK (4), Melleruds IF, Ahlafors IF, Alingsås IF FF, (4) Ardala GoIF (4), Främmestads IK (4), Gerdskens BK, Holmalunds IF, IFK Falköping FF, Skoftebyns IF (2), Tidaholms G&IF, Trollhättans BoIS.