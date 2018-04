Folkhälsopriset går till inkludering

Årets Folkhälsopris går till Fritidsbanken och Sports for you. Två projekt som under de senaste två åren verkat för att skapa mer jämlika förutsättningar för hälsa bland kommunens barn och unga.

– De känns som väldigt värdiga vinnare, säger Folkhälsorådets ordförande Karola Svensson (C).