För två år sedan arrangerades en mycket lyckad konsert i Eriksberg där artisten Magnus Carlsson, känd från Barbados och Alcazar, gästade byns nya kyrka. I år arrangerar Eriksbergs kultur- och intresseförening, tillsammans med Svenska Kyrkan, ännu en konsert. I slutet av augusti kommer åskådarna få möjligheten att lyssna till några av Sveriges största dansbandslegender.

— The Mule Skinner Band består av de gamla originalgubbarna från pop- och dansbandet Streaplers, berättar Staffan Bengtsson som sitter i styrelsen hos Eriksbergs kultur- och intresseförening.

The Mule Skinner Band, som består av tvillingarna Håkan och Göran Liljeblad samt Bjarne Lundqvist och Gert Lengstrand, kommer under kvällen bjuda på många av sina oförglömliga hits. Bland annat Vad Har Du Under Blusen Rut, Linda Marie, Bara Femton År, Min Gula Flygmaskin, Three Steps To Heaven och självklart Diggity Doggety.

Marknadsföring på gator, torg och sociala medier samt deras internetbaserade biljettförsäljning har precis dragit igång. Eriksbergsarrangörerna hoppas självklart på att många gamla Streaplersfans hittar dit.

— Kyrkan kan ta in upp mot 450 personer och vi satsar på fullt hus, säger Staffan Bengtsson.