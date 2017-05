När Västtrafiks kunder ansöker om förseningsersättning på Västtrafiks webbplats kan de nu välja att få sin ersättning i form av en värdekod, som kan användas i appen Västtrafik To Go.

— Många av våra kunder vill använda förseningsersättningen för att köpa biljetter i appen och därför lanserar vi nu den möjligheten. Att välja värdekod innebär också att vi kan erbjuda en högre ersättning än vid kontant utbetalning, säger Maria Holmström, chef privatkund, Västtrafik.

När koden registreras hamnar värdet i kundens kassa och kan användas vid kommande biljettköp med appen. Om biljetten kostar mer än vad som finns i kassan, dras resterande belopp från kundens bankkort.

För att kunna lösa in värdekoden och använda kassan behöver kunderna vara inloggade på Mina sidor i Västtrafik To Go. Beloppet som finns i kassan kan endast användas för att köpa biljetter och det går inte ta ut eller sätta in pengar.