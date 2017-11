En omfattande utvärdering har gjorts av den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen. Forskare vid Högskolan i Borås har intervjuat ett hundratal politiker och tjänstemän, gjort omfattande dokumentstudier och presenterar nu resultatet i 13 delrapporter.

Politiker om styrmodellen Den trettonde rapporten har lånat från Shakespeare i sin titel: Beställarutförar-modellen .. Politiker om styrmodellen Den trettonde rapporten har lånat från Shakespeare i sin titel: Beställarutförar-modellen - Vara eller inte vara. I sammanfattningen beskrivs att den ”handlar om en styrmodell, varför den fortfarande efter snart 20 år tillämpas, omständigheter som påverkar tillämpningen av modellen och varför den inte fungerar som avsett.” I texten nämns att ”det finns många mycket kritiska röster hos intervjuade politiker och tjänstemän inom regionen till den styrmodell som tillämpas i dag.” I den föregående, tolfte rapporten, redovisas vad som kommit fram om beställarutförar-modellen i intervjuer. ”Det dominerande resultatet är att det inte är många som är särskilt nöjda med den rådande styrmodellen.” heter det i sammanfattningen. I denna rapport finns flera anonymiserade citat från politiker och tjänstemän, om styrmodellen, bland andra följande: ”Jag tror att utifall du skulle fråga alla 149 i fullmäktige utifall de kan snabbt förklara vår styrmodell så skulle det bli lite nedslående svar, alltså jag … Jag tror att det är ganska ovanligt att man känner att man har grepp om styrmodellen.” (Politiker) ”Vi har lyckats forma en politisk organisation så alla alltid kan hänvisa till någon annan, så att det är skönt (skratt).” (Politiker)

De politiska partierna ska under hösten diskutera hur den politiska organisationen ska se ut under nästa mandatperiod. Ett förslag till politisk organisation kommer efter årsskiftet och regionfullmäktige ska ta beslut om detta under våren.

Forskarna föreslår omfattande förändringar av den politiska organisationen och ett alternativ som lyfts fram är att slopa utförarstyrelserna och göra sjukhusledningarna direkt ansvariga, alltså att ta bort till exempel styrelsen för Skaraborgs sjukhus. ”Utförarstyrelserna behövs helt enkelt inte” heter det i en rapport.

— Det är hög tid att diskutera vad utförarstyrelserna ska ha för roll. Man bör ifrågasätta om vi ska ha utförarstyrelser överhuvudtaget och om de ska vara kvar ska de ha rimliga roller. Nu hamnar politikerna mycket i tjänstemännens knä och det är otydligt vem som har ansvar för vad, säger Rolf Solli, professor och uppdragsansvarig vid Högskolan i Borås.

Professionella styrelser har prövats tidigare i regionen men det föll inte väl ut, enligt rapporterna.

Det ifrågasätts även om beställarnämnder ska organiseras efter geografiska indelningar som idag. Exempelvis beställer Östra hälso- och sjukvårdnämnden sjukvård för Skaraborg. Istället skulle man kunna ha beställarnämnder för olika funktioner, såsom till exempel psykiatri, ortopedi och så vidare.

Enligt Rolf Solli har en geografisk uppdelning av beställarorganisationen övergetts i många andra svenska kommuner och landsting.

— Många tycker att det har levt ut sin roll. Idag är det inte säkert att man använder sjukvården på SÄS om man bor i Borås, utan man kanske åker till Kungälv. Folk rör på sig mer. Får man lika vård i olika delar av regionen om man gör en geografisk indelning?

Kan det innebära en risk att politikerna upplevs som längre bort om inte till exempel Skaraborg har sin ”egen” beställarnämnd?

— Det är en annan diskussion vilken kontaktyta politikerna har med medborgarna mellan valen. Man kan tycka att medborgarna borde ha större kontaktyta, men det är inte så, säger Rolf Solli.

Rolf Solli tror att få invånare ens känner till vilka politiker som sitter i beställarnämnderna.

Forskarna kritiserar också att underskott verkar anses som okej. De benämner det som avvikelseacceptans och skriver så här: ”Det gagnar varken demokratiutveckling eller effektivitetsutveckling att aktörer inom organisationen kan skylla på varandra för uppkomna avvikelser mot gjorda överenskommelser och mål.”

— När en beställarnämnd lägger en beställning vet de flesta att så här kommer det inte att bli, sammanfattar Rolf Solli.

Socialdemokraterna har föreslagit att man ska stryka underskotten för sjukhusen i år, är det ett exempel på avvikelseacceptans?

— Jag undrar om inte det är det normala i regionen i förhållande till hur man brukar göra, säger Rolf Solli.

Forskarna vill också göra rollen som politiker mer tacksam. Det finns runt 1 100 politiska förtroendeuppdrag i regionen.

— Det finns ovanligt många förtroendeuppdrag och det är en risk att ett gäng politiker känner sig marginaliserade. Små partier har inte tillgång till presidiet och det är svårt att sätta sig in i vad man beslutar om. Och man beslutar om mycket! Som ersättare kan man få 800 sidor att läsa på inför kanske 40 beslutspunkter, det är inte konstigt att de slutar snabbt, säger Rolf Solli.

Tidigare hade beställarnämnderna egna kanslier, men idag är man hänvisade till koncernkontoret.