Först ut för dagen var den regionala tävlingen där klubben hade par med i Bugg barn och Bugg Vuxen C. I barnklassen hade klubben fyra par med och de dansade först en semifinal och gjorde mycket bra ifrån sig. Linus och Stina hamnade på en sjundeplats, Elias och Miina på en sjätteplats och vidare till finalen gick Jesper och Maja samt Viktor och Natalie. De dansade en mycket bra runda och det resulterade i att Jesper och Maja tog hemfjärdeplatsen och Viktor och Natalie fick kliva upp och ta emot silvret!

Efter barnen var det dags för de vuxna i klassen bugg vuxen C. Niklas och Catrine samt Johan och Caroline dansade förstkvartsfinal, därefter semifinal och båda paren dansade mycket braoch hamnade precis utanför finalen på en sjundeplats.

När förmiddagspasset var slut togeftermiddagspasset vid och den nationella tävlingen skulle avgöras. Där var det en stor trupp från Falköping som skulle fightas om finalplatserna. Först ut var det dubbel buggstrion Arvid, Elin och Lisa som gjorde en mycket bra runda i finalen och till publikens jubel fick de ta emot silvret. Därefter stod det bugg på schematoch första klassen ut var Bugg 35+ A där klubben hade två par med Erik och Marie samt Pertti och Catharina. Pertti och Catharina slutade på en 21:a plats men Erik och Marie gick ända till semifinal och slutade på en fin sjundeplats.

Dagen fortsatte då det var dags för juniorerna och först ut var Oliwer och Wilma som dansade direktfinal och presterade mycket bra och tog hem guldet i sin klass. Därefter var det junior A som var ihopslaget med Vuxen B där HV Dans hade två par med, ett juniorpar Simon och Lisa samt ett vuxenpar Tommy och Sara. Båda paren tog sig vidare från kvartsfinal, till semifinal och slutligen final. De båda paren gjorde fantastiska rundor och slutligen hamnade Tommy och Sara på en femteplats och Simon och Lisa på en fjärdeplats.

Sen tog ungdomarna över – Erik och Maja samt Arvid och Elin i klassen bugg ungdom B. De dansade direktfinal och båda paren på pallen. Erik och Maja kammade hem silvret och Arvid och Elin tog hem guldet. Sist ut för dagen som alltid var Jacob och Madeleine i högsta klassen i bugg vuxen. De dansade sig lätt vidare från kvartsfinalen till semifinalen och rätt in i final. De gjorde mycket bra rundor under hela dagen och föll precis på målsnöret efter att ha legat på pallplats under hela dagen. De hamnade på en hedrande fjärdeplats men var ändå nöjda med deras prestation.

Resultat HV Dans: Arlabuggen

B35A/B35S 7/32 Erik Hallström & Marie Myrqvist

B35A/B35S 21/32 PerttiHaaga & Catharina Lindström

BJA/BVB 4/15 Simon Jansson & Lisa Bertilsson

BJA/BVB 5/15 Tommy Ogfelt & Sara Wilsborn

BJB 1/3 OliwerHultén & Wilma Gustavsson

BUB 1/3 Arvid Jönsson & Elin Löfgren

BUB 2/33 Erik Nord & Maja Forsberg

BVA/BVS 4/14 Jacob Berggren & Madeleine Holmlind

BVC 5/24 Johan Olofsson & Caroline Nilsson

BVC 7/24 NiklasJohansson & Catrine Berggren

DJB/DJC/DVC 2/4 ArvidJönsson, Elin Löfgren & Lisa Bertilsson

Parkbuggen

BBR 2/8 ViktorFagerberg & Natalie Fernhed

BBR 4/8 Jesper Evertsson & Maja Persson Klahr

BBR 6/8 Elias Gustavsson & Miina Andersson

BBR 7/8 Linus Fagerberg & Stina Sahlgren

BVC 7/23 Johan Olofsson & Caroline Nilsson

BVC7/23 Niklas Johansson & Catrine Berggren