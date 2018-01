På Kinnarps arbetar de kontinuerligt med framtidsforskning om arbetsplatslösningar och företaget medverkade i Kairos Future undersökning genom att diskutera framtidens arbetsplats på workshops. Kinnarps var även medfinansiär till studien.

– Vi satsar på forskning eftersom det är viktigt att veta vad framtiden ställer för krav på arbetsmiljön, vad användarna har för behov och vad som skapar välmående och framgång på en arbetsplats, säger Elisabeth Slunge, Director Global Range and Communications, Kinnarps (ungefärlig översättning chef för globalt sortiment och kommunikation).

För drygt ett år sedan gjorde Kinnarps om sitt huvudkontor i Kinnarp där de har runt 70 medarbetare.

Loggade arbetsdagen

Projektet började med att all personal registrerade vad de gjorde under sina arbetsdagar, timme för timme via en app.

– Vi gjorde sedan en analys där vi plockade ut statistik över hur mycket vi arbetar enskilt, sitter i möten och talar i telefon. Utifrån underlaget tog vi fram de bästa arbetsplatslösningarna. Vi gjorde också intervjuer med våra medarbetare, berättar Elisabeth Slunge.

Många av de anställda har olika arbetsuppgifter - en del sitter med administrativa uppgifter hela dagarna, andra mestadels i säljmöten och en grupp är ofta på resande fot.

Aktivitetsbaserad miljö

För att skapa en arbetsmiljö som var anpassad till att alla hade olika behov fick personalen börja arbeta aktivitetsbaserat, det vill säga medarbetarna saknar fasta egna platser och väljer var de ska sitta beroende på arbetsuppgift. På Kinnarps finns det ett antal platser med dubbla skärmar för att underlätta arbetet när många dokument behöver vara öppna samtidigt. För spontana möten finns det soffgrupper och enskilda rum för den som vill arbeta mer koncentrerat. Men upplägget bygger på rotation, medarbetarna själva tog fram trivselregler om att alla måste byta platser varje dag.

Inga egna platser

Det nya kontorslandskapet där ingen längre hade en personlig plats blev en omställning för personalen.

– När folk kom in på morgonen reagerade de på att de inte visste var kollegorna satt. Det var nytt att kollegorna satt på olika platser. Det har vi löst med en digital tavla där man kan se var alla medarbetarna befinner sig på kontoret.

Digitalt kontor

Kinnarps har även anammat det digitala kontoret, där allt finns sparat digitalt - en förutsättning för det aktivitetsbaserade kontoret där ingen kan boa in sig med personliga anslagstavlor och pärmar fyllda med papper. För många är en laptop, en anteckningsbok och en mobiltelefon det enda de behöver.

– Vi har gjort undersökningar och majoriteten tycker att det är bättre än tidigare eftersom man kan välja den arbetsplats som passar bäst för dagen. Jag är uppfödd i kontorslandskap och jag har aldrig haft så mycket eget rum som nu. Jag sitter oftast i möten eller besvarar mejl under korta stunder men de dagar jag behöver jobba koncentrerat så har jag ett eget rum, säger Elisabeth Slunge.