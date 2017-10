Från Broadway till Duvemåla har en speciell bakgrund. Allt började med att sångerskan Viktoria Tocca efter många år utomlands kom tillbaka till Sverige och insåg hur svårt det var att få in en fot i den svenska musikalbranschen.

Så våren 2016 bokade hon helt sonika Berwaldhallen och satte samman en egen föreställning. Det skulle egentligen ha varit en one-off men blev startskottet till ytterligare spelningar den våren och en turné som nu är inne på sin fjärde säsong. Intresset för föreställningen har varit mycket stort med utsålda hus, stående ovationer, spontandans i bänkraderna och lysande recensioner.

Höstens fasta ensemble består av Viktoria Tocca, Daniel Sjöberg, Jesper Tydén och Sanna Martin. Som tidigare backas solisterna upp av lokala körer som också får tillfälle att framföra ett nummer på egen hand vilket har varit ett mycket uppskattat musikaliskt inslag.

I Vara är det Stenhammarkören som är med och även en gäst, Laila Adéle som vi var med förra året i den fasta ensemblen.

Från Broadway till Duvemåla är en musikalisk upplevelse med älskade sånger från bland annat Lion King, Kristina från Duvemåla, Chess, Miss Saigon, Phantom of the Opera, Dirty Dancing, West Side Story och Dreamgirls. Höstens föreställning kommer att bli lite längre än tidigare och delas därför upp i två akter. Bland det nya material som tillkommer märks låtar ur Jesus Christ Superstar, Mamma Mia! och La La Land.

Bakom föreställningen Från Broadway till Duvemåla ligger svenska sångerskan Viktoria Tocca. Hon har en diger meritlista; bland annat emottog hon nyligen IFPI Hongkongs pris som Bäst säljande klassiska artist 2016 i Hong Kong för sitt senaste album "Dark Waltz".

Viktoria fick stor uppmärksamhet när hon knep huvudrollen som Sissi vid världspremiären av musikalen Ludwig II i Tyskland 2000-2001, och hon är en utav de yngsta sångerskor någonsin att bli godkänd av Andrew Lloyd Webber att göra huvudrollen Christine i Phantom of the Opera - en roll hon spelade i Köpenhamn under två år i början av 2000-talet.