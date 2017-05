Kvällen inleddes med en intressant rundvandring i reningsverket i tätorten där det bland annat framkom att cirka 3 000 kubikmeter vatten pumpas från Källefall till Hellidsberget varje dag för att täcka konsumtionen i kommunen. Dagsbehovet ligger på cirka 2 300 kubikmeter.

Under ytan i en fiskodling

På Källefalls fiskodling togs deltagarna emot av Per Karlsson. Han är vd för Hökensås Sportfiske och har arbetat med odling och förädling av fisk i många år. Odling finns både i Källefall och Baltak.

— Källefall är en av landets äldsta fiskodlingar. Verksamheten startade redan 1906 och det är otroligt tidigt.

Anledningen till att fiskodlingen hamnade just i Källefall var tillgången av källvatten. I början skapades så kallade krondammar genom att vattnet dämdes upp.

— Därefter fick man inspiration från Tyskland att gräva dammar. Von Essen på Källefalls gård såg till att det hände.

Den första fisk som odlades var regnbågslax och bäckröding som importerades från Nordamerika. Till en början matades fisken med fiskrens men det var svårt att få storlek på fisken.

— De låg runt tre hekto. Nu ska det vara kilofisk för att det ska vara intressant, säger Per Karlsson.

På den tiden såldes levande fisk till Göteborg och Stockholm och det innebar ett stort projekt.

— Först fraktades fisken med häst och vagn till järnvägen. På tåget fick vår personal pumpa in syre till fiskarna under hela resan. Och det var inte direkt X2000 på den tiden.

Såg potentialen

Åke Sandberg utvecklade konceptet på 1950-talet och framåt. Han förstod att det fanns enorm potential med Källefall och sjöarna på Hökensås. Han gick till Hushållningssällskapet som nappade på affärsidén och i år firar sportfisket 60-årsjubileum vilket är ett tydligt bevis på hur lyckosam satsningen varit.

— Det accelererade snabbt när semesterbyn på Hökensås kom till och Hökensås är en av Tidaholms mest besökta platser. Vi säljer mellan 20 000-25 000 fiskekort varje år och jag tror att vi snart är uppe i en miljon besökare över tid.

Landbaserad odling

Vanligaste typen av fiskodling är så kallad kassodling som är stort i Norge men även i Sverige. Hökensås fiskodling klassas som landbaserad odling. Det finns även inomhusodling. I Källefall odlar man fram regnbågslax, öring, lax, röding.

— Rödingen ingår i ett fiskevårdsprojekt då vår uppgift är att reproducera ett artbestånd i en sjö.

Personalen genomför hela processen - från rom till fullvuxen fisk.

— Dödligheten i fiskodlingen är två procent. I naturen är det tvärtom. Vi följer strikt våra avelsprogram. Det finns bakterier vi absolut inte vill få in. Då avbryter vi och tömmer ut rommen.

Smörgåsbord

Odlingen i Källefall är som ett smörgåsbord för rovfåglar. Både fiskgjusar, havs- och kungsörn sveper in och det finns en glupsk utter som vill in och kalasa.

— Vi funderar på att göra en egen liten damm med fisk för uttern på utsidan av anläggningen. Då lämnar den våra dammar i fred.

När man bedriver fiskodling krävs rening. Bland annat fosfor och kväve fångas upp i slamfickor där det sedimenteras och töms en till två gånger per år. Tre nya miljödammar anlades under 2016. Detta redogjorde Per Karlsson också för.

Vid nästa sammankomst för Naturskyddsföreningen den 30 maj blir det vandring på Baremosse med Arne Axelsson som guide.