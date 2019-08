Nu under tisdagen har vi ett tillfälligt besök av sol och sommarvärme, men det väntas förändras redan till imorgon onsdag, enligt Henrik Reimer, som är meteorolog på SMHI. Man kan vänta sig regn och åska under onsdagen, och kanske även under torsdagen.

– Sedan är det lite ostadigt framöver. Det kommer vara lite lägre temperaturer; istället för 30°C som nu så kommer det ligga omkring eller strax under 20°C.

Det ostadiga vädret innebär också att det är svårt att säga huruvida Matfestivalens besökare kommer behöva paraply eller inte.

– Det kan komma någon skur, men just nu ser det ut som att det ska vara uppehåll. Det är inte heller omöjligt att solen tittar förbi, säger Henrik Reimer.

Vädret ser ut att vara hyfsat likvärdigt på fredagen som lördagen, men med något högre temperaturer och lite större solchans på lördagen. Just hur stora skillnader det blir mellan dagarna är lite svårt att säga ännu.

Men lite skillnader är det, och om meteorologen själv får välja en dag att besöka matfestivalen lutar det åt fredag.

– Även om det är något högre temperaturer på lördag så är det något mindre risk för regn på fredag, konstaterar Henrik Reimer.