Fukten tär på Frökindsgårdens skänkta lusthus – "Ska skötas om under ordnade former"

Åren har gått rätt hårt åt Frökindsgården lusthus.

Vatten har trängt in under shingeltaket, fönsterbågar och karmar har tagit stryk.

– Huset ska skötas om, under ordnade former, säger Ulf Johansson, avdelningschef inom socialförvaltningen.