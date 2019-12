Gruppspel har genomförts under november och december.

I F 17 spelar normalt sex lag i finalspelet. Detta år blir det dock sju lag eftersom två grupptvåor från gruppspelet fick exakt samma tabellrad. I grupp A spelar Ulricehamns IFK, Brämhults IK, IK Gauthiod samt Toarpsalliansen. I grupp B ingår Trollhättans FK/Halvorstorps IS, Vänersborgs FK och Borås AIK. Gruppvinnarna går till final.

I P 17 deltar sex lag i två grupper: Grupp A: Skoftebyns IF, IFK Falköping FF och Dalsjöfors GoIF. Grupp B: Norrby IF, Sandareds IF och Skara FC, Gruppvinnarna går till final.

Finallagen i respektive åldersklass blir Västergötlands representanter i SM som inleds med gruppspel 1-2 februari.

LÄS OCKSÅ: Så gick det i DM-slutspelet i futsal