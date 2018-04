Totalt var det tio lag, 65, spelare som var med. Lägg därtill en del publik.

– Det var Korpen i Falköping och Sports for you, Västra Götalands idrottsförbund som tillsammans arrangerade det här, med stöd av Sisu idrottsutbildarna. Grundtanken är att få med nyanlända i fotbollsgemenskapen, att de känner att de har en plats och får vara med på lika villkor. Att de får träffas och umgås under positiva former och med fotbollen som bas. Det var blandade lag, säger Håkan Andersson.

Klockan 10.00 blåstes den första matchen (1x12 minuter) igång. Fyra timmar senare vann hemmalaget Mogadishu från Falköping finalen mot Midnimo FC (Lidköping) med 4–0.

Deltog gjorde också lag från Borås.

– Det flöt på riktigt bra, alla var nöjda och positiva. Efteråt kom flera fram och tackade och ville att vi skulle fortsätta med det här, vilket vi har planer på att göra. Vi körde ungefär likadant i maj 2017.

Sports for you bjöd alla spelare på lättare förtäring vid lunchtid.

– Det var uppskattat ,då slapp de lämna hallen mellan matcherna, avslutar Håkan Andersson.