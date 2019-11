Queen of fucking evereything är en de mest påkostade shower som någonsin satts upp i Sverige. Nästa år åker Jonas Gardell på turné med Queen of fucking everything – SOLO. Premiären blir i Karlstad den 6 mars 2020. Därefter följer ytterligare 27 spelorter. Lördag den 17 oktober kommer han till Vara Konserthus.

Queen of fucking everything – SOLO är en show som får publiken att skratta tills de gråter, och den ingjuter glädje, hopp och livsmod.

– Drottningen åker ut i sitt rike för att tala till sitt folk, säger Jonas Gardell i ett pressmeddelande.

– Det blir inga kulisser eller fyrverkerier, inga dansare, inga sångerskor och ingen orkester. Vad man får är Drottningen själv i all sin glans. The Queen is dead! Long live the queen!

Turnéplan 2020 Fredag 6 mars Karlstad Scalateatern Lördag 7 mars Örebro Konserthus Torsdag 12 mars Täby Tibble teatern Lördag 13 mars Märsta Kulturum Lördag 21 mars Uppsala UKK Fredag 3 april Västerås Konserthuset Lördag 4 april Gävle Teater Fredag 17 april Norrtälje Roslagskolans Aula Lördag 18 april Mariehamn Alandica Lördag 3 oktober Luleå Kulturens Hus Söndag 4 oktober Piteå Acusticum Fredag 9 oktober Malmö Live Fredag 16 oktober Uddevalla Östraboteatern Lördag 17 oktober Vara Konserthus Fredag 30 oktober Norrköping Louis de Geer Lördag 31 oktober Jönköping Spira Lördag 7 november Wisby Strand Onsdag 11 november Hässleholm Kulturhuset Torsdag 12 november Lund Stadsteatern Fredag 13 november Ängelholm Jarl Kulle scenen Lördag 14 november Halmstad Teatern Torsdag 19 november Eskilstuna Teater Fredag 20 november Södertälje Estrad Lördag 21 november Örebro Konserthuset Fredag 27 november Kalmar Kalmarsalen Lördag 28 november Växjö Konserthuset Fredag 11 december Sundsvall Tonhallen Lördag 12 december Umeå Aula Nordica