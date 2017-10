Läs även: Insight om unga tjejers problem

Det var synnerligen välförtjänt för det är sällan en föreställning väcker så många frågor och tankar om dagens situation för unga tjejer utan irriterande pekpinnar. Trots det lilla scenutrymmet så skapar gruppen med sexton deltagare en magisk stämning i de olika numren med en tuff låtlista och en suggestiv ljussättning och så koreografi med hög konstnärlig kvalité,

Gruppen har funnits sedan 2011 och bildades av Matilda Carmbrant och Madeleine Söderqvist som flyttade hem till Skövde efter ett antal år med dansutbildning och olika jobb inom teater- och showvärlden. Under åren har också tillkommit Josefine Forslund, Erika Marin och Ida Persson. Tanken var att hitta ett sätt att jobba utanför storstadsregionen och samtidigt dela med sig av sina kunskaper och fånga upp unga tjejers intresse för dans.

Och just KRAV var ett genomgående tema i Good Girl där gruppen hade en fiffig lösning på scenografin med ett antal stora ramar som användes i flera nummer och det kunde tolkas som man gick in och ut i olika världar, kanske speglade sin ångest eller bara passade just den scenbilden och inte minst peka på dagens hårda krav som sätter press alla unga tjejer. Rånarluvor var ett annat sätt att skapa thrillerstämning i kombination med den tunga musiken och flashande strålkastarljus.

Modern musik med street och hiphop är gruppens kännemärke och den här föreställningen har tagit ett halvår att genomföra med intensivare repetitioner de senaste två månaderna. Just den här uppsättningen har deltagare från Skara, Lidköping, Götene, Mariestad, Falköping, Karlsborg och Skövde som tagit plats på scenen genom audition. Insight Dance har stora ambitioner och publiken respons på denna fantasifulla och superhäftiga dansshow peppar gruppen till nya utmanande projekt och det ska bli mycket spännande att följa deras fortsatta väg.