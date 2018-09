Motståndet var det tuffast tänkbara för Stina på GM. De fem bästa tjejerna i Sverige i F14 höjdhopp tävlar för föreningar i Götaland. Inför tävlingen låg hon "bara" på 13:e plats i Sverige och hade åtta centimeter upp till ettan.

De tre tjejerna på pallen stannade allihop på 162 centimeter, men Stina hade med sig rivningar på tidigare höjder. Det räckte inte ens att ta 162 cm i första försöket som Stina gjorde för en ädlare valör på medaljen. Nu satte Stina punkt på sin utomhussäsong på ett mycket bra sätt. Under sommaren har hon höjt sitt personbästa från 148 till 162 cm och är nu fyra på Sverigestatistiken.

Västergötland tog tre grensegrar av 57 möjliga. I tävlingen mellan landskapen kom västgötarna på en femte plats av de åtta lag som deltog.

Resultat, Götalandsmästerskaspen:

F14 höjd final: 1) Tilde BJERAGER (-04), Skåne - Höörs IS, 1,62, 2) Linnéa SVANHALL (-04)Småland - FIK Färjestaden, 1,62, 3) Stina LARSSON (-04), Västergötland - IK Wilske, 1,62, 4) Jonna LUNDGREN (-04), Småland - Skruvs IF, 1,59, 5) Nora JOLBÄCK (-04), Västergötland - Lidköpings IS, 1,56