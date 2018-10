Grannarnas kritik mot skolplanen

Stora utmaningar – men också stora möjligheter.

Så vill den styrande majoriteten i Falköpings kommun, S + C + KD, sammanfatta hur man ser på sitt arbete under den kommande mandatperioden.

Samtidigt står det klart att Dan Gabrielsson (S) kvarstår som ordförande och Karola Svensson (C) som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, kort sagt de båda blir kvar som kommunalråd.