En specialmaskin har hyrts in för borrning då ledningarna dras över vägar. På tisdagen var hålet under E20 till anslutningen i Ardala klart. "Kapaciteten där räcker bra till för att koppla på många hushåll ytterligare", säger vd Magnus Jacobsson som här ses tillsammans med Håkan Ehn, Gunilla Druve Jansson och Richard Löfving. Foto: Ulf C Nilsson