Grolanda tappade till förlust i första matchen med nya tränaren: "Väldigt surt"

Grolanda IF fick ingen drömstart under nya tränaren Daniel Lennartsson. Gästande Sandhems IF vände 1–2 till 3–2 och vann höstpremiären.

– Det känns som en väldigt sur start att förlora, säger kaptenen Robert Fahlqvist.