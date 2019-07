Länsstyrelsen i Västra Götaland följer kontinuerligt upp grundvattennivåerna. Enligt den senaste rapporten fortsätter nivåerna i de stora magasinen att sjunka. Grundvattennivåerna i små magasin är nära de normala längs med västkusten och delar av Vänerns kust. I övrigt är grundvattennivåerna under de normala. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

Nivåerna i de små magasinen kan variera lokalt och förändras snabbt. I stora delar av länet är flödena i vattendragen mycket låga, lägre än normalt för årstiden. Det är direkt olämpligt att ta vatten ur små vattendrag i dagsläget, det kan bland annat skada växt- och djurliv i vattenområden.

För stora uttag av grundvatten kan leda till att närliggande brunnar sinar, att våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut, att vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar. Det finns också risk för sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

För stora uttag av ytvatten kan leda till att vattendrag sinar, att våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs. Det finns risk för att levnadsförhållanden för djur och växter i vattendrag försämras.

Nu är det läge att spara på vattnet och inte slösa i onödan. Här kommer flera tips.

√ Bli mästare på att snabbduscha

Annons

När du duschar förbrukas 6 till 45 liter vatten i minuten. Under en dusch på 15 minuter går det åt mellan 90 och 675 liter vatten. Varje minut du sparar i duschen, sparar alltså vatten! Tänk på detta när du duschar: Korta ner dina duschar. Stäng av vattnet i duschen när du tar i schampo/balsam och när du tvålar in dig.

√ Stäng av kranen

Visste du att du sparar upp till 6 liter vatten i minuten genom att stänga av kranen när du borstar tänderna eller rakar dig? Om du är en av dem som borstar eller rakar dig med kranen rinnande förbrukar du upp till 24 liter vatten per dag! Lär också dina barn att kranen ska stängas av när de borstar tänderna – en enkel vana att införa.

√ Diska smart

Vid en normalstor disk under rinnande vatten går det åt ungefär 120 liter vatten. Detta kan du göra för att spara vatten vid diskning: Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar så går det åt mindre vatten för att få disken ren. Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten. Använd samma glas till dricksvatten under dagen så sparar du disk.

√ Byt ut slangen mot en vattenkanna

En vattenslang sprutar ut vatten med blixtens hastighet och förbrukar så mycket som 1 000 liter vatten i timmen. Vattna i stället med en vattenkanna i trädgården. Du kan dessutom minska avdunstningen och spara vatten genom att täcka jorden med bark, kompost eller hö och vattna på morgonen eller sent på eftermiddagen.

√ Gräsmattan klarar torka

Generellt sett klarar en gräsmatta långvarig torka. Tänk på att det går åt 150 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. OBS! Är det bevattningsförbud i din kommun så får du så klart inte vattna alls.

√ Sätt ut en regnvattentunna

Om du bor i hus kan du ställa en regnvattenbehållare under takrännan. Du kan använda det uppsamlade vattnet till att vattna plantorna, putsa fönster eller annat. Då kan du också glädja dig över att vattnet inte kostat dig någonting.

√ Utnyttja kylskåpet effektivt

Här är ännu en enkel idé som är smart, särskilt under sommarmånaderna. Istället för att låta vattnet rinna tills det är kallt när du vill ha ett glas vatten, fyll en kanna och ställ den i kylskåpet.

√ Kör din tvätt- och diskmaskin smart

Börja med att se efter om kläderna verkligen behöver tvättas. I många fall räcker det med att punktbehandla en fläck eller att hänga ut plagget på vädring. Försök att köra fulla maskiner. Detta gäller både tvätt- och diskmaskinen. På det sättet undviker du att köra halvfulla maskiner och sparar tonvis med vatten – särskilt om dina maskiner inte är vattensmarta.

√ Undvik att bada i badkar

Ett badkar rymmer cirka 200 liter. Det är mer än en medeldygnsförbrukning för en person i sverige. Ta en snabbdusch i stället.

√ Reparera droppande kranar

Bli kvitt ett av de mest irriterande ljuden som finns och stoppa slöseriet med vatten. Ja, nu är det hög tid att fixa den droppande kranen. Det är inte svårt för den händige att själv fixa en droppande kran för att förhindra att upp till 15 liter vatten varje dag försvinner ner i avloppet – till ingen nytta. Det motsvarar nästan 5 500 liter om året. Det finns flera filmklipp på nätet som guidar dig steg-för-steg.

√ Tvätta bilen i modern biltvätt

Tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten. Välj en tvätt som har vattenåtervinning och allra helst en som är miljömärkt.

√ Swimmingpool

Om du har swimmingpool, tänk på följande: Täck poolen för att undvika att vattnet dunstar. Stäng av automatiska påfyllningspumpar.OBS! Är det bevattningsförbud i din kommun så får du så klart inte fylla poolen alls.