Under lördagen utsattes Västtrafik för en överbelastningsattack som skapade problem med appen To Go, hemsidan och reseplaneraren från och till under dagen. Det var mellan klockan 7 på morgonen och 16 på eftermiddagen som störningarna tidvis förekom.

— Det är den största attacken vi har varit utsatta för. Det är alltid tråkigt när det drabbar kunderna, säger Lena Jovén på Västtrafik.

Efter klockan 16 på lördagen ska det inte ha förekommit några störningar. Det är oklart vem som utfört hackerattackerna eller varför.

— Med hjälp av vår leverantör kan vi se att attacken kommer från utlandet, säger Lena Jovén.