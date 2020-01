Häftigt drag i Valvet på Vinterrocken

Det blev drag på Festvåning 4:an när Vinterrocken genomfördes på trettondagsaftonen. Ett par hundra personer rockade loss till The Tomb, The Twilight Birds och The Liptones.

– Vi älskar Ska och är här för The Liptones, sa göteborgarna Jon Svedman och Johan Allansson.