Fakta: Trupperna

Svenska A-landslaget 2020:

Damer: Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, Karolin Ohlsson, Järla Orientering, Sara Hagström, IFK Göteborg, Lina Strand, Göteborg-Majorna OK

Herrar: Gustav Bergman, OK Ravinen, Willliam Lind, Malungs OK, Jerker Lysell, Rehns BK, Martin Regborn, Hagaby GoIF, Albin Ridefelt, OK Linné,Johan Runesson, IFK Lidingö, Emil Svensk, Stora Tuna OK

Svenska utvecklingslandslaget 2020:

Damer: Sanna Fasth, Eksjö SOK, Elin Månsson, IFK Göteborg, Vilma von Krusenstierna, OK Kåre, Johanna Öberg, OK Linné

Herrar: Max-Peter Bejmer, IFK Göteborg, Simon Imark, Tullinge SK, Isac von Krusenstierna, OK Kåre