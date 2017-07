Läraren heter Christophe Risenius, och var under en period lärare i hotell och turism på Plusgymnasiet i Skövde. Nu meddelas att Christophe, bosatt i Falköping, tillträder den eftertraktade rollen som VD på Icehotel i Jukkasjärvi.

Efter 27 år med största fokus på vintersäsongen öppnade Icehotel i november 2016 ett året runt-öppet ishotell med is och snö. I samband med detta startade också rekryteringen av en ny VD till det världskända hotellet.

Christophe Risenius beskrivs av bolaget ha 30 års erfarenhet från hotellbranschen och har under sin karriär arbetat i flera olika roller, bland annat som resort manager på lyxhotellet One & Only Resorts på Maldiverna och som hotellchef i franska Alperna. Senast kommer han från rollen som Chief Operating Officer för Langley Hotels & Resorts. Här var han ansvarig för driften av 13 hotell över hela världen.

Christophe Risenius kommer ursprungligen från Frankrike. Sedan han flyttade till Sverige för tio år sedan har han haft ögonen på Icehotel.

– Jag besökte Icehotel med min fru i januari 2008 och vi hade en fantastisk upplevelse, säger han i ett pressmeddelande.

Christophe Risenius tillträder rollen som VD i september 2017

-Min förhoppning är att Icehotel ska bli en lika uppskattad destination på sommaren som på vintern och att möjligheten att få uppleva Icehotel oavsett årstid ska attrahera nya målgrupper av gäster men också ge anledning att återvända för att uppleva något helt nytt under en annan tid på året.

Tidigare VD och grundare Yngve Bergqvist förverkligade som VD drömmen om ett året-runt- öppet och hållbart Icehotel. Nu fortsätter han sitt engagemang i styrelsen, och då med fokus på att expandera konceptet Icebar by Icehotel som idag finns i London och Stockholm.

– Nu står den året runt-öppna delen av Icehotel klar med 20 rum av is och snö som drivs av solenergi under sommarhalvåret.