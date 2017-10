Vad är en motion?

En motion är detsamma som ett förslag om i princip vad som helst. Men ju mer specifikt ett förslag är desto större chans att det går igenom. Motionerna lämnas in av riksdagsledamöterna i början av oktober varje år. Riksdagens olika utskott har sedan ett år på sig att gå igenom motionerna och föreslår vad riksdagen ska besluta. Därefter fattar riksdagen beslut om förslaget. 3 851 motioner lämnades in hösten 2017. Ju närmare ett val man kommer desto fler brukar lämnas in.

Källa: Riksdagen