Det fanns mycket fint att titta på i samband med söndagens Valstad café, där två olika utställare var på plats.

Margareta Brandt hade rest från Jönköping för att ställa ut så kallade Afrikabrickor. Tillsammans med väninnan Inger Edén driver hon projektet Skynket, vars affärsidé går ut på att sälja unikt framtagna brickor som pryds äkta afrikanska tyger.

Brickorna bidrar till att ge fattiga kvinnor i Tanzania vård som räddar liv.

— Hälften av intäkten på varje bricka skänks till Nkinga-sjukhuset, där de fattiga mammorna tryggt kan få föda sina barn, berättar Margareta Brandt.

Mönster och färger

Brickorna tillverkas på en fabrik i Sverige, men tygerna köps in på marknader i Tanzania. De afrikanska tygerna har vackra mönster i alla möjliga färger vilket gör brickorna väldigt iögonfallande.

Under årens lopp har miljontals kronor samlats in via försäljning av Afrikabrickorna.

— Vi säljer inte i butik utan främst via vår hemsida. Vi har också många som arbetar ideellt och som åker runt i landet och säljer, säger Margareta, som hade med sig brickor i flera olika former till Valstad.

Smycken i silver

Den andra utställaren på caféet denna söndag var Anita Widell från Bankeryd, som driver Nitas silverhantverk.

Hon tillverkar smycken i silver och säljer dem till förmån för Love and Hope. Välgörenhetsorganisationen, som tidigare hette Love Nepal, kämpar för att motarbeta barnsexhandeln i Asien.

— Varenda krona jag får in går till Love and Hope. Jag känner de som startade organisationen så för mig är det ett naturligt ändamål att skänka pengar till, säger Anita.

Smyckestillverkningen beskriver hon som en hobby. Material och verktyg köper hon in för egna pengar.

— Jag började med silverhantverk av en tillfällighet för tre-fyra år sedan och har lärt upp mig själv med tiden.

Gjort på teskedar

I Valstad ställde hon bland annat ut örhängen, halsband och ringar.

— Att jobba med silver är väldigt kul och fritt. En av kollektionerna har jag tillverkat helt och hållet av teskedar, berättar hon.