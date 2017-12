I dag kommer Försvarsmakten och Skaraborgs Flygflottilj F7 från Såtenäs att önska god jul genom att ett antal plan kommer flyga i en julgransformation över Västra Sverige.

Försvarsmakten och Skaraborgsflygflottilj F7 genomför sin julhälsning över Västsverige ti.. Försvarsmakten och Skaraborgsflygflottilj F7 genomför sin julhälsning över Västsverige tisdag den 12 december. De här tiderna gäller under dagen. 13.39 Åmål, 13.46 Karlstad, 13.50 Kristinehamn, 13.57 Mariestad, 14.03 Karlsborg, 14.10 Skövde, 14.13 Falköping, 14.20 Borås, 14.35 Halmstad, 14.38 Falkenberg, 14.41 Varberg, 14.46 Kungsbacka, 14.49 Göteborg, 14.50 Kungälv, 14.53 Stenungsund, 14.55 Ljungskile, 14.59 Uddevalla, 15.03 Trollhättan/Vänersborg, 15.05 Grästorp, 15.08 Lidköping, 15.10 Skara och 15.17, landning på Såtenäs. Var dock medveten om att tiderna är preliminära och att tidsschemat kan förskjutas både framåt och bakåt.

I förra veckan rapporterade tidningen att julgransflygningen skulle ske på onsdag. På måndagskvällen meddelade F7 att rutten har ändrats. Flygningen över Västsverige sker i dag (tisdag) och på onsdag ska julgranshälsningen i stället göras över Stockholm och Mälardalen.

Tisdagens hälsning inleds med flygning över Åmål i Dalsland klockan 13.39 och därefter väntar flygning över Karlstad klockan 13.46. Efter att ha flugit över Värmland rör sig julgransformationen söderut mot Skaraborg och passerar först Mariestad klockan 13.57, Karlsborg klockan 14.03 och därefter Skövde klockan 14.10 och Falköping klockan 14.13.

Därefter rör sig flyguppvisningen ner mot Halland, Göteborgsområdet och Bohuslän innan de kommer tillbaka till Skaraborg innan det är dags för landning. Klockan 15.05 väntas planen befinna sig över Grästorp, 15.08 över Lidköping och slutligen, klockan 15.10 över Skara. Det blir sista anhalten innan det är dags för landning i Såtenäs klockan 15.17.

Kanske går det även att se planen om du befinner dig på annan plats i Västsverige under tisdagen? Kolla in faktarutan för samtliga tider. Skaraborgs Flygflottilj klargör dock att tiderna är preliminära och att vissa förskjutningar kan förekomma under dagen.

Skaraborgs Flygflottilj skriver i ett pressutskick att planen kommer att flyga i cirka 500 km/h och att de som lägst kommer att befinna sig på 400 meters höjd. Julhälsningen gjordes även förra året och Skaraborgs flygflottilj skriver att de siktar på att skicka liknande hälsning varje år, men att de alltid behöver göra vissa ändringar i flygrutten och att det är omöjligt att täcka in alla platser som skulle kunna vara intressanta att passera.

"Oavsett om ni får se oss i år eller inte så ska ni veta att vi skyddar er dygnet runt - året om - alltid", skriver F7:s kommunikationschef John Lidman i pressutskicket.