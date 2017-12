Stims statistik bygger på radiospelningar under december månad 2016, på svenska listan ligger Tänd ett ljus på plats ett och därefter Jul, jul, strålande jul och Mer jul. På plats nummer åtta hittar vi ingen annan än Thomas G:son och Edward Blom med låten Nu lagar vi julen.

Hur känns det att vara med på listan?

– Superkul, svarar Thomas glatt överraskad.

Thomas berättar att han och Edward har fortsatt att jobba ihop och att han har varit med och skrivit Edwards bidrag till melodifestivalen.

På Stims internationella lista ligger All I Want For Christmas Is You som etta och på andra och tredje plats har vi Let It Snow och Happy Christmas (War Is Over).

HÄR kan du lyssna och se på musikvideon till jullåten Nu lagar vi julen!