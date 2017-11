Axvalls IF Fagersanna/Mölltorp-Brevik Hörnebo SK (2), IF..

Serie för serie

Division 3 Östra dam

Axvalls IF Fagersanna/Mölltorp-Brevik Hörnebo SK (2), IFK Värsås (4), Kinne- Vedum/Hällekis/Lundsbrunn, Levene-Skogslunds IF, Mellby IK, Norra Fågelås IF, Skara FC (2), Skultorps IF, Vedums AIS, Våmbs IF.

Division 3 Västra dam

Alingsås KIK (4), Brämhults IK, Göta BK (4), Mariedals IK, Sollebrunn/Stora Mellby, Svenljunga IK, Södra Ving/Timmele, Toarpsalliansen (4), Tvärred-Vegby FC, Ulricehamns IFK, Vänersborgs IF, Wargön.

Division 4 Norra

Ardala GoIF (5) Edsvära-Norra Vånga FF Ekedalens SK (5) Fagersanna IF (5) Falköpings FK Främmestads IK, IFK Hjo, IFK Mariestad, Råda BK (5), Skara FC, Skultorps IF, Vara SK.

Division 4 Södra

Alingsås IF FF (3) Brämhults IK (5) Gällstads FK Göta BK, Fristads GoIF, IFK Trollhättan Kinna IF, Kronängs IF, Rydboholms SK (5), Skepplanda BTK, Södra Vings IF, Ulricehamns IFK.

Division 5 Östra

Axvall, Borgunda IK, Floby IF (6), Grolanda IF, Gullspångs IF (6), IFK Värsås, Jula BK, Norra Fågelås IF, Tibro AIK FK (4), Ulvåkers IF (4), Valtorps IF, Värings GoIF (6).

Division 5 Västra

Edet FK, FC Corner, Kinne-Vedums IF, Levene-Skogslunds IF, Lundsbrunns IF (4), Mellby IK, Sils IF, Sjuntorps IF (6), Trollhättans FK, Trollhättans Syrianska FK, Trässbergs BK, Vinninga AIF (6).

Division 5 Mellersta

Bergdalens IK (6), Bollebygd/Olsfors, Borås AIK (4), Byttorps IF, Herrljunga SK FK, Nossebro IF, Sandared/Sjömarken, Sollebrunns AIK, Säven/Hol, Vedums AIS, Vårgårda IK, FK Östadkulle SK (6).

Division 5 Södra

Dalsjöfors GoIF (6), Hajoms IF (6), Högvads BK, Hössna/Timmele, IFK Örby, Kinnahults IF, Limmareds IF, Mariedals IK (4), Sätila SK, Torestorp-Älekulla FF, Tvärred-Vegby FC, Äspereds IF (6).

Division 6 Mariestad

Björsäters IF, FC Skövde, Hova/Weimer Lyrestad IF, Tymer (5), Mariestads BK, Moholms SK, Tidans IF, Tidavads IF, Torsö BIF, Töreboda IK (5).

Division 6 Tibro

BK Trix (U), Forsviks IF, Hörnebo SK, Mölltorp-Breviks AIF, Folkabo IK, Fröjered/Håven, Igelstorps IK, Korsberga IF, Stenstorps IF, Våmbs IF.

Division 6 Lidköping

Trollekis Hangelösa IF, Jung-Kvänum 10 IF, Järpås IS, Kållandsö GoIF, Källby IF, Rackeby IK, Saleby IF, Varnhems IF, Örslösa-Söne IK.

Division 6 Trollhättan

Alvhems IK, Halvorstorps IS, Hjärtums IS, Långareds BoIS, Lödöse Nygård IK (5), Stora Mellby SK, Trollhättans IF, Trollhättans FF, Upphärads IS, Wargöns IK, Åsaka SK.

Division 6 Falköping

Annelunds IF (5), Arentorp-Helås FK (5), Elmer-Fåglum FK, Friscopojkarna/Hudene, IFK Emtunga, Kinnarp-Slutarps IF, Sandhems IF, Södra Härene IF, Tomtens IF, Tråvad/Larv, Vartofta SK (U).